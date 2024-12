Riccione, Spazio Tondelli: via libera al quarto stralcio della ristrutturazione

Il Comune di Riccione compie un altro passo importante per il completamento della ristrutturazione dello Spazio Tondelli, il teatro che avrà la sua porta d’ingresso in viale Ceccarini. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di riqualificazione di questa storica sala dedicata al pubblico spettacolo.

Questo nuovo intervento, con un investimento complessivo di 450.000 euro, si concentrerà sulle opere civili e impiantistiche interne dell’edificio. Al termine di questa fase, la struttura sarà pronta per accogliere successivamente nuovi arredi e il completamento delle sistemazioni esterne. Il progetto include interventi di sicurezza antincendio, migliorie tecnologiche e una pianificazione dettagliata per garantire l’efficienza dei lavori.

Lo Spazio Tondelli è stato oggetto di interventi di riqualificazione suddivisi in più lotti, iniziati nel 2020. Con i primi tre stralci, già completati, si è lavorato al miglioramento degli spazi interni, alla messa in sicurezza e alla modernizzazione della struttura. Questo quarto e ultimo stralcio punta a rendere la sala una realtà di eccellenza per spettacoli, eventi culturali e attività della comunità locale.