Riccione, Spadino: festa di compleanno con raccolta fondi per Cuore 21

Trasformare una festa di compleanno in una raccolta fondi per i ragazzi di Cuore 21: è l’idea di Claudio Berardi, per tutti Spadino, che questa sera festeggerà i suoi “59 e un mese” al Living Show Dinner. «Niente regali, preferisco una donazione», spiega. Insieme a Cristina Codicè, colonna di Cuore 21 - Centro 21, Berardi ha organizzato una serata in cui parte del ricavato andrà all’associazione, tra cene, punti raccolta nel locale e offerte libere. Durante la serata il violinista Mark Lanzetta presenterà il progetto e inviterà alla beneficenza, possibile anche a distanza con bonifico intestato a Cuore 21 Società Coop Sociale Onlus (IBAN IT05M030690 960610000137012, causale “Erogazione liberale compleanno Berardi”). Tutte le donazioni tracciabili, anche con carta e Satispay, danno diritto alle agevolazioni fiscali previste per privati e aziende.