Riccione, spaccio di cocaina: 24enne arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un 24enne di origini albanesi ritenuto responsabile dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio e cessione di cocaina. L’intervento è scattato nel pomeriggio, nei pressi della stazione quando i militari, nel corso di uno specifico servizio di osservazione, hanno notato il 24enne incontrare un uomo nei pressi del proprio veicolo, assistendo allo scambio di un involucro a fronte di denaro. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno trovato l’acquirente in possesso della dose di cocaina appena acquistata e recuperato, all’interno dell’autovettura del presunto spacciatore, la banconota da 50 euro incassata per la vendita.

Le successive perquisizioni personale e veicolare hanno permesso di individuare un vano occultato sotto il volante: al suo interno era nascosto un contenitore con 25 dosi della medesima sostanza, tutte confezionate e pronte per la cessione.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio con rito direttissimo, all’esito del quale il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e fissato nuova udienza per l’autunno.