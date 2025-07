Riccione, spaccia cocaina sul lungomare: 24enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 24enne di origini albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri sera intorno alle ore 22, i militari notavano sulla passeggiata ciclo-pedonale del lungomare un giovane agitato al cellulare. Postisi in osservazione, vedevano sopraggiungere poco dopo uno sconosciuto a cui consegnava quello che poi sarà identificata in una dose di cocaina, ricevendo in cambio delle banconote. Tutta la sequenza non sfuggiva ai Carabinieri, che, intervenuti, sequestravano lo stupefacente e la somma di 30 euro.

Il pusher veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Aveva con sé la somma di 700 euro in banconote di piccolo taglio ritenuta provento della sua attività di spaccio, mentre presso la struttura ricettiva che lo ospita sequestravano materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 20 “palline” di cocaina pronte per la vendita. L’acquirente veniva segnalato alla locale Prefettura mentre il 24enne albanese è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso le camere di sicurezza di Riccione in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.