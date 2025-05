Riccione, spaccavano il vetro e rubavano nelle auto: arrestati due ladri senza fissa dimora

RICCIONE. Nella nottata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto due giovani di origine nordafricana, un 21enne e un 23enne, ritenuti responsabili di una serie di furti su autovetture parcheggiate nel quartiere Fontanelle di Riccione.

L’intervento dei militari è scattato a seguito della segnalazione di una residente alla Centrale Operativa, che ha riferito di aver notato due individui intenti a infrangere i vetri di diverse auto in sosta nei pressi della sua abitazione. La tempestività della chiamata e la descrizione dettagliata fornita dalla cittadina hanno permesso a una pattuglia di intervenire rapidamente sul posto.

I Carabinieri hanno intercettato e bloccato immediatamente un primo sospetto mentre tentava di allontanarsi a bordo di una bicicletta elettrica. Poco dopo, anche il complice è stato individuato grazie all’intervento di altri equipaggi giunti sul posto, che si erano messi alla ricerca del presunto malvivente, il quale aveva tentato inutilmente di nascondersi nell’atrio di un portone.

I due fermati sono stati sottoposti a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati in possesso della refurtiva. Tra gli oggetti sottratti figuravano un tablet, un computer portatile, un orologio di pregio il cui valore è stimato tra i 4.000 e i 5.000 euro, e diverse centinaia di euro in contanti.

Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto addosso al 23enne un coltello con una lama di 18 centimetri, mentre il 21enne nascondeva un coltellino all’interno del polsino della giacca. Su entrambi i soggetti sono stati trovati frammenti di vetro compatibili con quelli dei veicoli danneggiati.

Nella mattinata successiva, i Carabinieri di Riccione hanno ricevuto le denunce da parte di cinque cittadini che avevano subito i furti. I beni recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo il riconoscimento.

Gli arrestati, entrambi con precedenti specifici e senza fissa dimora in Italia, sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, fissata per la giornata odierna.

L’operazione condotta dai Carabinieri testimonia ancora una volta l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza dei cittadini e sottolinea l’importanza della collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine, come dimostrato dalla segnalazione tempestiva che ha permesso l’arresto dei due presunti responsabili.