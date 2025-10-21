Riccione, spaccata notturna in gioielleria - VIDEO GALLERY

Assalto notturno alla gioielleria Baldacci in viale Dante a Riccione. L’allarme è suonato alle 2.39 di questa notte e i ladri sono rimasti all’interno per circa un minuto, un tempo esiguo in cui fortunatamente non sono riusciti a portare via molto, ma resta la rabbia dei titolari per gli ingenti danni alla struttura. I malviventi, almeno 4 persone, hanno prima tagliato la serranda con il flessibile, quindi hanno sfondato la porta a mazzate, entrando all’interno per poi dileguarsi in breve tempo a bordo di un’Audi R6 nera. Sul posto i Carabinieri di Riccione.