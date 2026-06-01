Riccione, sorpreso con la metanfetamina da spacciare: minorenne arrestato

Nella mattinata di ieri, domenica 31 maggio 2026, gli agenti della Polizia locale di Riccione hanno presidiato piazzale Roma e la spiaggia libera antistante. Durante il servizio di pattugliamento, l’attenzione si è concentrata su un gruppo di ragazzi. Alla vista delle divise, uno di loro ha manifestato un atteggiamento palesemente sospetto, tentando di nascondere frettolosamente un marsupio sotto il proprio corpo. Gli agenti sono intervenuti per procedere all’identificazione e al controllo del giovane, un minorenne residente fuori regione. All’interno del borsello sono stati rinvenuti tre involucri contenenti metanfetamina, nota come “meth”, per un peso complessivo di 13,7 grammi. Una parte consistente della sostanza stupefacente sintetica era già stata suddivisa in nove dosi da mezzo grammo ciascuna, confezionate e pronte per essere cedute.

Dagli accertamenti effettuati tramite la banca dati è emerso che il ragazzo, nonostante la giovanissima età, risultava già gravato da precedenti specifici per reati di estorsione e minaccia commessi nel contesto di bande giovanili. Di fronte all’evidenza dei fatti, al quantitativo di droga e alla pericolosità sociale desumibile dai precedenti, gli operatori hanno tratto in arresto il giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini dalla quale dovrà immediatamente allontanarsi.