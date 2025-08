Riccione. Soldi facili dalla vendita di opere d’arte, avvocato indagato per truffa

Avrebbe raggirato i malcapitati convincendoli ad investire nell’acquisto di alcune opere d’arte di artisti molto famosi che poi sarebbero state rivendute a terzi, grazie alla mediazione di un noto “gallerista”, con la promessa di ricavarci un ingente guadagno. Fin qui tutto troppo semplice, ma una volta ricevuta la somma sui suoi conti correnti l’uomo non avrebbe provveduto né all’acquisto delle opere né alla restituzione della quota investita, a volte lamentando perfino problemi dell’istituto bancario, intascando con questo stratagemma circa 67mila euro in totale (25mila euro addirittura da una sola persona per l’acquisto di quattro opere d’arte). Il tutto sfruttando la sua attività di avvocato esperto d’arte e del diritto d’autore. A finire nei guai un 50enne di Riccione, indagato con l’accusa di truffa. Gli episodi risalgono al periodo tra febbraio 2023 e gennaio 2024.