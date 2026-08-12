Riccione, slitta la seconda rata della Tari: c’è tempo fino al 21 settembre

Riccione, tempi più lunghi per il pagamento della Tari. La giunta comunale ha deciso di andare incontro ai cittadini facendo slittare la scadenza della seconda rata della tassa sui rifiuti, che dal 1° settembre viene posticipata al 21 settembre 2026. Resta invece confermato al 1° dicembre l’appuntamento con la terza e ultima rata. Per chi lo desidera, sarà comunque possibile saldare l’intero importo dell’anno in un’unica soluzione, sempre entro la nuova data del 21 settembre.

La decisione si è resa necessaria a seguito dello slittamento al 31 luglio per l’approvazione del Piano economico finanziario da parte di Atersir, combinato con la complessa gestione dei dati per i beneficiari del bonus sociale Arera. Come ha spiegato l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, la proroga consentirà una riorganizzazione nei tempi di recapito delle bollette, garantendo a residenti e attività economiche di ricevere le comunicazioni con il dovuto anticipo ed effettuare i versamenti senza affanni.