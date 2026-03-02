Riccione, Simone Tura: “Il mio Dade alla materna ha trovato tanti amici grazie a famiglie fantastiche”

«Che l’equità nelle cure non sia una chimera: siamo stanchi di essere invisibili». La Giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre il 29 febbraio, riporta alla ribalta gli equilibrismi quotidiani di famiglie che fanno i conti con percorsi accidentati e terapie che, nella maggior parte dei casi, non esistono e forse non saranno neppure mai ideate. Ne parliamo con il riccionese Simone Tura, papà 51enne del piccolo Davide che, affetto da una malattia genetica rara, la Kif5, spegnerà sette candeline il prossimo 15 aprile.