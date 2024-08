Riccione si tinge di oro con le campionesse olimpiche di ginnastica

Un momento straordinario, bello, intenso e commovente quello che, sabato 24 agosto al Palazzo del turismo, ha visto protagoniste le campionesse olimpiche di ginnastica artistica reduci da Parigi 2024 insieme alla squadra femminile di Serie A1 di Ginnastica Riccione Academy.

Alice D’Amato, medaglia d’oro alla trave e Manila Esposito, medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi, sono state ricevute dalla sindaca del Comune di Riccione Daniela Angelini e dall’assessore allo Sport Simone Imola che le hanno portato il saluto e il caloroso abbraccio della città intera. Insieme a loro, era presente anche la campionessa Angela Andreoli che, insieme ad Alice e Manila e alle ginnaste Elisa Iorio e Giorgia Villa, ha conquistato la medaglia d’argento nella ginnastica artistica a squadre.

All’incontro hanno partecipato anche Enrico Casella, direttore tecnico della nazionale italiana di ginnastica artistica, Marco Campodonico, allenatore della squadra olimpica e le ginnaste del team Italia convocate per il collegiale di Riccione. Insieme alla nazionale italiana erano presenti anche le ragazze della Serie A1 di Ginnastica Riccione Academy con il presidente Francesco Poesio.

«È un onore avere con noi alcune delle figure più brillanti del panorama sportivo internazionale, che ci ricordano quanto l’impegno, la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari - ha detto la sindaca Daniela Angelini - Permettetemi di rivolgere un saluto speciale a Alice D’Amato, Manila Esposito e Angela Andreoli. I vostri successi olimpici non sono solo motivo di gioia per tutto il Paese, ma rappresentano anche una fonte d’ispirazione per le giovani atlete che oggi guardano a voi come modelli di eccellenza e determinazione. Le vostre medaglie brillano non solo per il metallo di cui sono fatte, ma per il sacrificio, la disciplina e il coraggio che avete dimostrato. Un ringraziamento particolare anche ai tecnici della Nazionale che hanno saputo guidare e plasmare questo talento in traguardi concreti».

L’incontro al Palazzo del Turismo è stato un momento anche di grande commozione quando, a premiare Alice D’Amato, è intervenuto un vigile del fuoco di Rimini. Il gesto simbolico è stato carico di significato per la campionessa olimpica che due anni fa perse il padre, anche lui vigile del fuoco.

Le campionesse olimpiche, impegnate in città per i collegiali di ginnastica, sono state accolte da un grande abbraccio popolare da parte di tutta Riccione dove sono state ricevute da vere star come meritano, tra una visita all’Aquafan e i saluti dal palco di Riccione On Stage in piazzale Roma. «Mia mamma è innamorata di Riccione» ha detto Alice ai microfoni di Radio Deejay.

Lo staff della nazionale e le campionesse olimpiche si sono allenate in questi giorni con le ginnaste di Ginnastica Riccione Academy, a cui si è rivolta la sindaca Angelini: «Vi auguro di continuare a coltivare la vostra passione per lo sport, con la consapevolezza che ogni sforzo, ogni allenamento, ogni sacrificio vi porterà sempre più vicino ai vostri obiettivi. Siamo tutti fieri di voi e siamo qui per sostenervi, oggi e in futuro. Che questo incontro possa essere per le atlete della Ginnastica Riccione, che hanno già conseguito grandi risultati, una preziosa occasione di crescita, un momento di confronto e di ispirazione che le accompagni nel loro cammino sportivo».