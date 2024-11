Il Corpo di Polizia locale di Riccione prosegue senza sosta la sua azione di presidio del territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla comunità. Nella serata di ieri, gli agenti hanno portato a termine due importanti interventi contro il traffico di sostanze stupefacenti e i reati legati alla sicurezza urbana.

Verso le 18,40, gli agenti sono intervenuti in una zona residenziale della zona Sud, dove una donna, spaventata, aveva segnalato la presenza di un uomo che si spostava di balcone in balcone al piano rialzato della palazzina. Nelle vicinanze si trovava un agente della Polizia locale, libero dal servizio, prontamente intervenuto sul posto e rimasto in vigile attesa dell’arrivo di un equipaggio del Corpo di Polizia locale. Il fermato, di origine pakistana, residente nel pesarese e visibilmente ubriaco, era probabilmente intento a cercare alcolici all’interno delle abitazioni. L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e ubriachezza molesta.