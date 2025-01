Riccione, si rompe una condotta fognaria e cede il marciapiede: operai Hera al lavoro

A causa della rottura di una condotta in cemento si è registrato un cedimento del marciapiede in via Adriatica, all’altezza del civico 52 a Riccione. Le squadre di pronto intervento di Hera sono immediatamente intervenute sul posto per isolare l’area e avviare le operazioni di riparazione. I tecnici sono al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la condotta. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori e stima che l’intervento si concluda entro domani sera.

Hera ricorda inoltre che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.