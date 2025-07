Riccione, si masturba davanti ad alcune ragazze in un locale del centro, denunciato 55enne

RICCIONE. I Carabinieri della Stazione di Riccione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne italiano, residente del nord Italia e in Romagna per vacanze, indiziato dell’ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico. I militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa perché alcuni cittadini avevano segnalato al numero unico di emergenza 112 che, all’interno di un locale pubblico del centro, un soggetto era intento a compiere gesti di autoerotismo mentre guardava delle giovani ragazze. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di coglierlo sul fatto e di interromperne l’azione illecita. Accompagnato in caserma per verifiche e ulteriori approfondimenti, l’uomo è stato sottoposto prima a perquisizione e successivamente gli è stato sequestrato il telefono cellulare. I Carabinieri hanno quindi proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini il 55enne.