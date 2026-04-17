Riccione si candida per la Bandiera Azzurra 2026: “Siamo un centro nevralgico del benessere”

Riccione si candida ufficialmente per l’assegnazione della Bandiera Azzurra 2026, il prestigioso riconoscimento che premia le città italiane distinte nella promozione del benessere, della salute e degli stili di vita attivi. Il premio, promosso dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) insieme all’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), verrà assegnato, quest’anno, a dieci città.

“Riccione è un centro nevralgico del benessere grazie a un calendario di oltre 100 eventi sportivi di rilievo nel corso dell’anno e a impianti d’eccellenza come lo Stadio del Nuoto e il Playhall ‘Massimo Pironi’ – osserva l’assessore allo Sport Simone Imola –. Lo sport a Riccione invade ogni spazio: dai grandi raduni internazionali come il ‘Beachline Festival’ e il ‘Festival del Sole’, al ciclismo, alla tradizione podistica di ‘Strariccione’ e ‘Classica d’autunno’, fino al nuoto, alla scherma, alla danza sportiva e a tante altre discipline. È proprio questa solida vocazione che unisce i grandi eventi all’impegno quotidiano per le scuole e la terza età, ad averci spinto a candidare ufficialmente Riccione alla ‘Bandiera Azzurra’: un riconoscimento che rispecchia la nostra idea di sport come diritto accessibile e stile di vita condiviso da tutta la comunità”.

Nel dossier di candidatura per il 2026, Riccione punta su un piano d’azione mirato a contrastare la sedentarietà. Il progetto prevede l’attivazione di un calendario di camminate bisettimanali aperte a tutti, con partenza dal porto, per promuovere la pratica motoria diffusa e stili di vita sani per tutte le fasce di età. Tra gli appuntamenti podistici già in calendario spicca la terza edizione di “Ricc10ne Sunset Run”, in programma sabato 19 settembre 2026: una manifestazione inserita nel circuito nazionale Fidal che fonde sport, solidarietà e sostenibilità.