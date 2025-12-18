Riccione, sfregia al volto il barista con due rasoi, bloccato dagli altri clienti

Un’aggressione con momenti di puro terrore questa mattina verso le 10 al Caffè Bar Medea, in via Circonvallazione a Riccione, alle spalle dell’Ospedale Ceccarini. Un uomo italiano di età compresa tra i 35 e i 40 anni ha aggredito il barista utilizzando due rasoi da barba, ferendolo al volto e al corpo. Da quanto trapela dai primi riscontri, l’uomo sarebbe arrivato davanti al locale, avrebbe appoggiato una scatola all’interno di un cespuglio, estratto alcuni oggetti e poi sarebbe entrato nel bar. Giunto all’ingresso, avrebbe gettato uno zaino vicino a un avventore. Insospettito, il barista si sarebbe avvicinato e l’uomo ha reagito con violenza, colpendolo e sfregiandolo ripetutamente con i rasoi.

Ne è nata una colluttazione e i clienti presenti hanno bloccato l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate in seguito due pattuglie dei Carabinieri e due ambulanze del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Riccione per le cure del caso. L’aggressore è stato identificato come un brindisino, del 1984, incensurato.