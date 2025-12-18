Riccione, sfregia al volto il barista con due rasoi, bloccato dagli altri clienti

Riccione
  • 18 dicembre 2025
Foto Migliorini
Foto Migliorini
Riccione, sfregia al volto il barista con due rasoi, bloccato dagli altri clienti
Riccione, sfregia al volto il barista con due rasoi, bloccato dagli altri clienti
Riccione, sfregia al volto il barista con due rasoi, bloccato dagli altri clienti

Un’aggressione con momenti di puro terrore questa mattina verso le 10 al Caffè Bar Medea, in via Circonvallazione a Riccione, alle spalle dell’Ospedale Ceccarini. Un uomo italiano di età compresa tra i 35 e i 40 anni ha aggredito il barista utilizzando due rasoi da barba, ferendolo al volto e al corpo. Da quanto trapela dai primi riscontri, l’uomo sarebbe arrivato davanti al locale, avrebbe appoggiato una scatola all’interno di un cespuglio, estratto alcuni oggetti e poi sarebbe entrato nel bar. Giunto all’ingresso, avrebbe gettato uno zaino vicino a un avventore. Insospettito, il barista si sarebbe avvicinato e l’uomo ha reagito con violenza, colpendolo e sfregiandolo ripetutamente con i rasoi.

Ne è nata una colluttazione e i clienti presenti hanno bloccato l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate in seguito due pattuglie dei Carabinieri e due ambulanze del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Riccione per le cure del caso. L’aggressore è stato identificato come un brindisino, del 1984, incensurato.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui