Riccione. Sfreccia sul monopattino a 13 anni e senza casco: la reazione choc della madre

Controlli serrati sulla micromobilità elettrica da parte della Polizia locale nei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Tra gli interventi principali spunta quello avvenuto nella zona nord di Riccione, dove gli agenti hanno intercettato un monopattino che sfrecciava a forte velocità tra i pedoni spaventati. Alla guida c’era un ragazzino di soli 13 anni, dunque al di sotto del limite d’età di 14 anni previsto dalla legge per condurre questi mezzi. Dalle verifiche è emersa una pioggia di irregolarità: il giovane viaggiava senza casco, senza targa e privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il monopattino è stato posto sotto sequestro amministrativo per effettuare perizie tecniche sulla potenziale alterazione della potenza del motore.

Una volta convocati i genitori per riaffidare il minore, è emerso un quadro sconcertante. La madre, pur essendo consapevole che il figlio guidasse un veicolo non a norma e senza protezioni, ha mostrato come unico interesse quello di sapere come riottenere il mezzo acquistato online. Un episodio che accende i riflettori sulla sottovalutazione dei rischi stradali anche da parte delle famiglie. Ulteriori sanzioni per mancato uso del casco e assenza di assicurazione sono state staccate anche nella zona Alba e lungo la passeggiata Goethe. Visti gli esiti, la Polizia locale ha già annunciato un ulteriore potenziamento dei pattugliamenti per il ponte di Ferragosto, con presidi fissi anche durante le ore notturne.