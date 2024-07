Riccione. Sfilano le Ducati, ecco le strade chiuse

Si avvicina il lungo fine settimana atteso dagli appassionati di motociclismo: il World Ducati Week 2024, giunto alla dodicesima edizione, torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli e sulle spiagge della Riviera Adriatica dal 26 al 28 luglio, con un programma da vivere dentro e fuori la pista, tra esibizioni, parate di moto, eventi serali, sessioni ed esperienze di guida, incontri con i piloti e le leggende Ducati.

Anche Riccione si prepara ad accogliere la grande manifestazione dedicata alla nota casa bolognese che da quasi 100 anni produce modelli unici che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale.

La “Parata dei “Ducatisti”

Venerdì 26 luglio (ore 18:30) inizia dal circuito Simoncelli uno dei momenti più suggestivi dell’intero raduno, un grande evento dedicato a tutti i partecipanti e agli appassionati provenienti da ogni parte del mondo, la grande “Parata dei Ducatisti”.

Dopo l’allineamento in circuito e il primo giro in pista, il lungo “serpentone rosso” partirà alla volta di Cattolica e Misano Adriatico per arrivare a Riccione zona Marano (spiagge Samsara Beach, Operà e spiaggia libera). Ad attendere le migliaia di centauri la festa “Land of Joy on the Beach” per celebrare i 10 anni di Scrambler®: sulla spiaggia, la tradizionale “rustida” di pesce sarà servita ai partecipanti dal management Ducati, e il dj set farà ballare tutti fino a tarda notte. L’accesso all’evento è riservato ai possessori del pass WDW.

Come cambia la viabilità

A partire dalle 20, orario in cui è previsto l’ingresso delle migliaia di partecipanti alla sfilata delle Ducati nel territorio di Riccione, verranno chiusi al traffico tutti i viali interessati dal percorso: viale Torino, viale Milano e viale D’Annunzio, di fatto tutta la strada che, attraversando Riccione, collega Misano Adriatico a Rimini. Tutti gli incroci principali saranno presidiati dalla Polizia locale e dai volontari al fine di consentire il passaggio in sicurezza di tutte le moto che si prevede possa avere una durata di circa trenta/quaranta minuti.

Le moto arriveranno da Misano Adriatico (la partenza è prevista dall’autodromo alle 19:30) dopo essere transitate per Cattolica e successivamente per il centro di Misano, entreranno a Riccione da viale Torino per transitare lungo tutta la litoranea, prima su viale Milano e poi su viale D’Annunzio, fino a raggiungere la zona del Marano dove è in programma la festa a partire dalle 21.

Al fine di limitare i disagi e consentire un deflusso regolare, l’area di viale D’Annunzio compresa tra viale Verdi e viale Angeloni resterà chiusa al traffico fino alla mezzanotte, mentre le altre strade verranno riaperte dopo il passaggio della sfilata delle motociclette. Fa eccezione il tratto di viale Torino da viale San Gallo al confine con Misano Adriatico (dove sono concentrati altri locali pubblici che celebrano l’evento) che invece sarà chiuso dalle 18 alle 2 del mattino sia nella serata di venerdì 26 che in quella di sabato 27 luglio.

Cosa cambia per il trasporto pubblico

Il servizio della linea 11 venerdì 26 luglio sarà limitato dalle 20 alle 21: i bus in arrivo da Rimini si fermeranno al confine con Riccione. Sempre dalle 20 alle 21 sarà modificato il tracciato delle linee 125 e 58: il capolinea verrà spostato alla stazione di Riccione. Per gli spostamenti tra Rimini e Riccione è consigliato l’utilizzo del Metromare il cui servizio non subirà alcun tipo di modifica.