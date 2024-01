Riccione. Sette posti per il servizio civile con rimborso mensile di 507 euro

RICIONE. Il Comune di Riccione mette a disposizione sette posti per il bando di selezione dei volontari del Servizio civile universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio del Consiglio dei Ministri. Il bando nazionale, riservato a giovani dai 18 ai 28 anni, è volto alla selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. I sette posti a disposizione a Riccione riguardano il progetto “Super-Abile” con un posto al Centro diurno autonomo Felice Pullè, il progetto “La scuola delle abilità” con due posti presso la Scuola dell’infanzia Mimosa e un posto alla Scuola dell’infanzia Papini, il progetto “Largo ai giovani” con un posto in Biblioteca comunale e un posto nei Servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere del Comune di Riccione. I progetti del Servizio civile possono avere una durata da otto a 12 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore oppure un monte ore di 1.145 per i progetti di 12 mesi e di 765 ore per i progetti di otto mesi. Ai partecipanti spetta un rimborso mensile di 507,30 euro. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on line” (dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it accessibile solo attraverso le credenziali Spid con livello 2 di sicurezza. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio.