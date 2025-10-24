Riccione, sette casette dell’acqua sono tornate in funzione

Sono tornate in funzione da ieri, giovedì 23 ottobre, le Casette dell’acqua di Riccione, completamente riqualificate e dotate di impianti di ultima generazione. I cittadini possono ora usufruire di acqua refrigerata, liscia, gassata o leggermente gassata, di ottima qualità, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dei rifiuti in plastica e a un risparmio economico significativo rispetto al consumo di acqua in bottiglia.

Le nuove strutture, sette in tutto, si trovano in viale Saluzzo, viale Oglio, viale Veneto, viale Lazio, viale Sicilia, viale Puglia e viale San Leo e rappresentano un passo importante nel percorso della città verso una gestione più sostenibile e consapevole delle risorse idriche.

Il progetto è stato curato da Adriatica Acque Società Benefit Srl, azienda leader nel settore con oltre 300 tecnostrutture installate e gestite in tutta Italia. Le nuove Casette dell’Acqua non solo sono state rimesse in funzione, ma anche rinnovate con una nuova veste grafica e impianti tecnologici avanzati, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere il consumo di acqua di rete come scelta ecologica ed economica.

“Le Casette dell’acqua rappresentano un servizio essenziale che migliora la vita della comunità e contribuisce alla tutela dell’ambiente - sottolinea l’assessore all’Ambiente e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. I vantaggi nell’uso dell’acqua di rete sono molteplici, sia ambientali che economici: un gesto quotidiano semplice ma importantissimo che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile e consapevole”.