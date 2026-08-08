Riccione, scoperto latitante iraniano ricercato dall’Interpol per abusi su minori: aveva fatto domanda di protezione internazionale

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un giovane di 21 anni, di origine iraniana, destinatario di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini dell’estradizione emesso dalle autorità del Regno Unito e diffuso in ambito Interpol con ordine di arresto internazionale T.A.C.A. datato 31 luglio 2026. Il giovane era ricercato per una lunga serie di reati commessi in Gran Bretagna, tra cui violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico. La presenza del sospettato in Riviera era stata segnalata dallo Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, incaricato dello scambio di informazioni di polizia a livello europeo e internazionale. Sulla base di queste indicazioni, i militari dell’Arma di Riccione hanno avviato ricerche serrate, che nel pomeriggio di giovedì hanno portato all’individuazione del latitante.