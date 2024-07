Riccione, scompiglio al Pronto Soccorso e furti: tre denunce dei Carabinieri

I Carabinieri di Riccione hanno denunciato un 19enne dell’Est Europa, indiziato del reato di furto con strappo. A seguito di segnalazione pervenuta al 112, i militari rendevano contatto con un giovane turista che riferiva di aver subito il furto di un orecchino in oro che aveva all’orecchio, mentre passeggiava nelle vie del centro città. Sulla base delle descrizioni fornite dalla vittime, gli operanti rintracciavano ed identificavano il giovane straniero, denunciandolo a piede libero;

Denunciata anche una 39enne dell’Est Europa, in relazione al reato di furto aggravato, poiché indiziata di aver sottratto il portafogli di un avventore, impegnato nelle compere all’interno di un supermercato del centro di Riccione. Fermata ed identificata, sulla base dei contenuti dei video dei sistemi di sorveglianza, veniva deferita in stato di libertà.

In escandescenza al Pronto Soccorso

Stesso destino per un 24enne straniero, in relazione ai reati di interruzione di un pubblico servizio, resistenza ad un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, poiché indiziato di aver dato in escandescenze presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Riccione, a causa dell’alterazione da assunzione di alcol, e, raggiunto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, di averli aggrediti e di essersi rifiutato di declinare le proprie generalità. Per questo, ricondotto alla calma, veniva tradotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Riccione e sottoposto ad identificazione, mediante foto-segnalamento, e, al termine di tali operazioni, veniva denunciato in stato di libertà;