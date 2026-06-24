Riccione. Scattano i divieti per tutelare il fratino

Il Comune di Riccione ha adottato misure urgenti per proteggere il Fratino, specie aviaria protetta che nidifica sulle spiagge libere del litorale. Le restrizioni riguardano il tratto di costa che va da 150 metri a nord della foce del torrente Marano fino al Rio dell’Asse, al confine con Rimini, e resteranno in vigore fino al 30 settembre per tutelare la deposizione delle uova e la crescita dei piccoli.

Nelle aree di nidificazione i cani dovranno essere tenuti con guinzaglio non superiore a un metro e mezzo, con museruola a disposizione. Sono vietate attività che possano disturbare il ciclo riproduttivo della specie. Per favorire la ricostituzione delle dune è inoltre proibito qualsiasi intervento meccanico sull’arenile — spianamento, livellamento, ripascimento — nella fascia interna della spiaggia, salvo emergenze igienico-sanitarie preventivamente autorizzate.

“La presenza del Fratino testimonia l’alto valore ecologico delle nostre spiagge libere e richiede la collaborazione di residenti e turisti” sottolinea l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. La vigilanza è affidata alla Polizia Locale, alle Guardie ecologiche volontarie, alle Giacche Verdi e ai Carabinieri Forestali.