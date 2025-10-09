Riccione, sborsano 100mila euro per i lavori alla villetta: la ditta finge di iniziarli e poi sparisce

Si erano affidati a un’azienda riminese per ristrutturare grazie al Superbonus 110% la loro villetta a Riccione composta da due unità immobiliari ma, dopo aver versato circa 100mila euro, la ditta, che nel frattempo aveva effettuato solo pochi interventi, è sparita nel nulla con i soldi.

Vittima della truffa una famiglia, composta dai genitori e dai due figli e difesa dall’avvocato Alessandro Frisoni, che nel 2023 ha così deciso di sporgere querela.

