Riccione, “Saviolina”: nuovo accordo biennale tra Comune e Club Nautico

Il Comune di Riccione ha rinnovato il contratto di comodato d’uso con il Club Nautico Riccione per l’utilizzo dell’imbarcazione a motore “La Saviolina”, un bene di particolare interesse storico e culturale, di proprietà comunale.

L’accordo, che avrà una durata di due anni con scadenza al 27 luglio 2026, permette al Club Nautico Riccione di mantenere la gestione e la manutenzione dell’imbarcazione, che continuerà a essere utilizzata per scopi promozionali e turistici. “La Saviolina”, che nel 1998 è stata dichiarata di interesse storico e artistico dal Ministero dei Beni Culturali, rappresenta un importante simbolo della tradizione nautica di Riccione.

Il contratto di comodato prevede che l’imbarcazione possa essere impiegata non solo dal Club Nautico, ma anche dal Comune di Riccione durante eventi istituzionali, manifestazioni culturali e iniziative promozionali a vantaggio della comunità. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare ulteriormente “La Saviolina” come strumento di promozione del territorio e delle sue tradizioni marittime. Grazie a questo rinnovato partenariato, il Comune di Riccione intende favorire lo sviluppo di attività a carattere turistico, culturale e ambientale, utilizzando “La Saviolina” come ambasciatrice del patrimonio locale e dell’eccellenza nautica della città.