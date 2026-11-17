Si apre ufficialmente oggi il percorso verso la sesta edizione del Premio San Martino d’Oro Città di Riccione, la massima onorificenza con cui l’Amministrazione comunale rende omaggio a chi dà lustro alla comunità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 26 dicembre nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi, nell’ambito della serata di gala “La notte dei sogni”.

Come segnalare i candidati e le due categorie previste

L’invito a partecipare alla selezione è rivolto all’intera cittadinanza, alle associazioni, alle categorie economiche e alle organizzazioni attive sul territorio. L’obiettivo è individuare persone, enti o realtà locali che abbiano lasciato un segno significativo per il bene comune e il prestigio della città. I meriti riconosciuti spaziano dalla cultura alla scienza, dall’industria al mondo del lavoro, fino allo sport, alla filantropia e ai gesti di particolare coraggio e solidarietà umana. Anche per il 2026 sono confermate due distinte sezioni: il Premio San Martino d’Oro 2026 e il Premio San Martino d’Oro 2026 come ambasciatore di Riccione nel mondo.

Scadenze e contatti utili per presentare le proposte

Tutte le proposte dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 30 novembre 2026. Una volta raccolte e vagliate con attenzione tutte le segnalazioni ricevute, spetterà alla Giunta comunale decretare i vincitori di questa sesta edizione. Per inviare una candidatura o chiedere ulteriori dettagli è possibile scrivere una mail all’indirizzo iat@comune.riccione.rn.it oppure rivolgersi all’Ufficio Iat del Palazzo del Turismo telefonando al numero 0541 426050. Lo sportello resta a disposizione del pubblico dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il sabato e la domenica osserva l’orario continuato dalle 9 alle 17.