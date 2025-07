Riccione. Salvare il pino e i nidi degli uccelli, l’appello delle associazioni

Lipu e Wwf lanciano un appello congiunto al Comune di Riccione: fermare l’abbattimento del pino d’Aleppo di via Ciceruacchio, definito «monumentale, ricco di vita e salvabile». I volontari della Lipu, presenti sul posto ieri, quando era stato paventato l’abbattimento dell’albero, segnalano un ecosistema attivo e «una presenza di nidi praticamente certa, specie tra l’edera che ricopre la chioma». Contestata la certificazione di assenza nidi, «basata su semplici foto di un giardiniere, non su un sopralluogo ornitologico con strumenti adeguati».

Il Wwf attacca anche la perizia agronomica di Alberto Minelli, ritenuta “insufficiente nelle conclusioni”: «È un tecnico autorevole, ma ci sono alternative all’abbattimento come i consolidamenti strutturali». Antonio Brandi annuncia inoltre l’intenzione di adire le vie legali: «Stiamo attivando un avvocato per diffidare formalmente l’amministrazione».

L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli ha proposto un incontro per lunedì, e le associazioni auspicano che avvenga prima che il pino venga abbattuto. Le realtà firmatarie dell’appello - Ambiente & Salute Riccione, Anpana Rimini, Enpa Rimini, dnA Rimini, Fiab/Ambiente Pedalando e Camminando, Fondazione Cetacea, Legambiente Valmarecchia, Lipu Rimini, Monumenti Vivi Rimini, Per La Verde Riccione e Wwf Rimini - chiedono alla sindaca Angelini lo stop immediato dei lavori. «Se il pino viene toccato prima, il confronto non ha senso».