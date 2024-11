Riccione, sabato 9 novembre concerto per Cuore 21 grazie alla Guardia di Finanza VIDEO

Un concerto di beneficenza a favore della Cooperativa Sociale “Cuore 21” di Riccione - che promuove e realizza progetti volti a favorire l’inclusione e l’autonomia di bambini, adolescenti e adulti con sindrome di Down - e che servirà a finanziare il progetto “Banda 21 Rulli”, una banda musicale inclusiva. L’evento è organizzato per sabato 9 novembre dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, e si terrà alle 16.30 al teatro “Otremare” di Riccione.

Sul palco due Big Band, una contro l’altra: una vera e propria sfida a colpi di musica che vedrà la Mondaino Youth Orchestra “sdoppiarsi” per raccontare la storia del jazz, un viaggio musicale per rivivere le leggendarie “battaglie” tra le orchestre della New York degli anni d’oro del jazz. Per partecipare alla manifestazione, basta prenotare gratuitamente il posto attraverso il link disponibile sul sito della Cooperativa Sociale Cuore 21: www.cuore21.it/uniti-per-la-solidarieta/, e sui canali social della Cooperativa stessa e dell’orchestra Myo. È anche possibile effettuare una donazione a favore della Cooperativa Sociale Cuore 21 con bonifico intestato alla cooperativa (IBAN: IT05 M0306 90960 61000 0013 7012 - Causale: Erogazione liberale). Altre modalità, su come sostenere la Cooperativa, sono disponibile tramite il codice QR riportato. Inoltre, dalle 16 di sabato, nel piazzale antistante del parco Oltremare di Riccione sarà allestito - dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini - uno stand dove alcuni militari saranno a disposizione della cittadinanza e dei bambini per soddisfare ogni curiosità sulla storia e sulle attività istituzionali delle Fiamme Gialle.