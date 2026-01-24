Riccione, rubano un’auto di grossa cilindrata e la lasciano in acqua alla foce del fiume

RICCIONE. Un’Audi S6 di grossa cilindrata è stata trovata quasi completamente sommersa alla foce del Marano, sulla spiaggia. La segnalazione è scattata ieri mattina intorno alle 7.30. Dalle verifiche dei carabinieri il veicolo è risultato rubato, rendendo probabile l’ipotesi dell’abbandono volontario in mare. La Capitaneria di porto ha disposto la rimozione a carico del proprietario, sotto controllo dell’autorità, con operazioni rallentate dall’alta marea. Proseguono le indagini dei carabinieri della stazione di Riccione per risalire agli autori del furto.