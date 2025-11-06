Riccione, ruba un furgone e parte a tutta velocità, ma si schianta contro un albero

Un ladro maldestro ha provato un furto terminato... contro un albero a Ricicone. Questa mattina il malvivente ha provato a rubare un furgone Iveco lasciato parcheggiato col motore acceso da un corriere che stava effettuando delle consegne in viale Verdi tra via Tasso e via Dante. Una volta salito sul posto di guida, è partito a tutto gas schiantandosi contro un albero davanti al ristorante giapponese. Il ladro è poi fuggito a piedi ma è stato catturato dai Carabinieri nei pressi del Caffè del Porto.