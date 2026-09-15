Riccione, ruba l’incasso della piadineria e scappa in bici col registratore di cassa: arrestato dai Carabinieri

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto in flagranza un 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di furto aggravato ai danni di una piadineria del centro città. L’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per un tentato furto in un vicino bar-ristorante e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli interventi hanno avuto inizio a partire dalle 2. Dapprima, la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di un’intrusione nel bar-ristorante sul lungomare, dove il presunto autore sarebbe stato messo in fuga a mani vuote dall’attivazione del sistema antintrusione. Pochi minuti dopo, un secondo allarme è scattato presso l’attività di viale Gramsci, facendo convergere le pattuglie in zona.

Nel corso delle ricerche i militari hanno intercettato un uomo in bicicletta perfettamente rispondente alle descrizioni diramate. Alla vista delle divise, avrebbe tentato la fuga imboccando la pista ciclabile e cercando di investire uno dei militari, il quale, con prontezza, è riuscito a schivarlo e a bloccare il manubrio. La perquisizione ha permesso di rinvenire nello zaino del 45enne un grosso scalpello in metallo e il contenitore di un registratore di cassa, asportato poco prima dalla piadineria. L’intero incasso, pari a circa 900 euro, è stato recuperato e già restituito ai legittimi proprietari. l soggetto, peraltro già arrestato nei primi giorni di settembre per un reato analogo, è comparso nella mattinata odierna dinanzi al Tribunale di Rimini per il rito direttissimo.