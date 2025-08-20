Riccione, ruba due cellulari in spiaggia e poi li nasconde in una siepe: il ladro beccato mentre va a recuperarli

Gli agenti della Polizia locale di Riccione hanno individuato un giovane, classe 2004, di nazionalità tunisina e residente a Potenza, che corrispondeva alla descrizione fornita dai due ragazzi milanesi, vittime del furto dei cellulari denunciato alcuni giorni prima su una spiaggia libera di Riccione. La ricerca era iniziata la settimana scorsa, grazie al monitoraggio dei dispositivi da parte delle vittime tramite le funzioni di geolocalizzazione. La posizione indicava una zona nei pressi del capolinea degli autobus di piazzale Curiel. Giunti sul posto, i ragazzi hanno informato due agenti della Polizia locale presenti in zona. Gli agenti hanno subito diramato l’allerta alla centrale operativa, permettendo di individuare i cellulari, nascosti sotto una siepe.

Quando i giovani si sono avvicinati al luogo in cui i dispositivi erano stati occultati, hanno trovato il tunisino che cercava di recuperarli. Gli agenti, richiamati dalla segnalazione, hanno tentato di fermarlo. Il giovane ha lasciato i cellulari sul posto e si è allontanato verso il mare, riuscendo a dileguarsi tra la folla. I cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno formalizzato la denuncia di furto.

Nei giorni successivi, il Reparto operativo della Polizia locale ha predisposto servizi mirati basati sulle abitudini del giovane. Questo è stato infine individuato sulla spiaggia libera di piazzale Roma. Al momento del riconoscimento, ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato fermato in sicurezza dagli agenti, che l’hanno accerchiato.

Il giovane è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di oggetti provenienti da furto, e segnalato al Prefetto per detenzione di circa 10 grammi di sostanza stupefacente per uso personale.