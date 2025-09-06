Riccione, ruba al ristorante e nasconde i soldi in una scarpa: 34enne arrestato

Nel cuore della notte, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 34enne per furto aggravato. L’uomo, residente in provincia di Rimini, si è introdotto all’interno di un ristorante del lungomare di Riccione, forzando una porta laterale e impossessandosi del fondo cassa, circa 140 euro. Il 34enne veniva notato dal servizio di vigilanza privata che allertava una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione, alla vista della quale il ladro tentava la fuga venendo poco dopo bloccato dai Carabinieri in una strada adiacente.

Il denaro, ritrovato dagli operanti occultato all’interno di una scarpa dell’uomo, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato, già gravato da numerosi analoghi precedenti è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rimini per il rito direttissimo odierno, al termine del quale è stato convalidato l’arresto e disposta misura cautelare domiciliare.

Nell’ambito del medesimo servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno deferito in stato di libertà un 37enne cittadino albanese per l’ipotesi di furto di un telefono cellulare e di un rasoio elettrico esposti sul bancone di un chiosco del lungomare, del valore di circa 120 euro: merce recuperata e restituita al proprietario.