Riccione, ritrovata una Giulietta rubata a cui avevano già sostituito la targa

RICCIONE. Ieri mattina, il proprietario di un’Alfa Romeo Giulietta ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti al comando intercomunale di Polizia locale per la restituzione del proprio veicolo, rinvenuto grazie all’attività di controllo sul territorio. Il veicolo, con targa dei Paesi Bassi, era stato individuato dagli agenti di una pattuglia del comando di Riccione, Misano e Coriano: perlustrando il territorio intercomunale in occasione della MotoGp, gli agenti lo avevano ripetutamente notato in sosta da diversi giorni nel territorio di Misano Adriatico.

I successivi accertamenti, eseguiti dagli agenti del comando della Polizia locale tramite le banche dati, hanno permesso di scoprire che le targhe olandesi montate sull’Alfa Romeo appartenevano in realtà a una Ford Fiesta risultata rubata a Rimini lo scorso 4 luglio. Ulteriori verifiche, condotte tramite il numero di telaio, hanno rivelato che l’Alfa Romeo Giulietta era stata rubata a Loreto il giorno precedente, il 3 luglio.

L’attenta attività investigativa del comando di Polizia locale ha consentito non solo di identificare il veicolo rubato, ma anche di restituirlo al proprietario.