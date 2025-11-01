Riccione, rissa e coltellate tra ragazzini di 13 e 14 anni, uno di loro ferito al volto

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, si è verificata una rissa tra giovanissimi in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, in un’area particolarmente frequentata durante la serata di Halloween. Sul posto era presente un gruppo di una decina di ragazzi; tra loro, tre minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni sono rimasti direttamente coinvolti nei fatti.

Da una prima ricostruzione, una lite per futili motivi, risalente a qualche giorno prima, sarebbe improvvisamente degenerata nella serata di ieri. Uno dei ragazzi, un 14enne riccionese, avrebbe estratto un coltello a lama corta, colpendo un coetaneo con più fendenti al volto, alla testa e a una spalla. La vittima, residente a Misano Adriatico, è stata trasportata dai soccorritori del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in osservazione con una prognosi di 30 giorni per le plurime lesioni riportate al viso e al capo. Un terzo ragazzo, intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano e se la caverà in pochi giorni.

Determinante si è rivelato il presidio rafforzato disposto dal comando della Polizia locale di Riccione, programmato per la serata di Halloween con quattro equipaggi dedicati al presidio e controllo delle aree centralissime, oltre ad altri equipaggi in servizio impegnati nei punti di maggiore afflusso di giovani durante tutta la notte. Gli agenti, in quel momento presenti in viale Ceccarini, sono intervenuti immediatamente riuscendo ad evitare che lo scontro potesse degenerare ulteriormente, identificare e fermare l’autore dell’aggressione e a sequestrare l’arma, successivamente reperita in un’aiuola poco distante, dove il giovanissimo aveva tentato di disfarsene.

La prontezza dell’intervento ha inoltre consentito di individuare diversi testimoni presenti in zona, già sentiti dagli agenti del comando di Polizia locale, per ricostruire puntualmente l’accaduto, anche grazie al contributo fornito dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.