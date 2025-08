A causa delle condizioni meteorologiche previste per la notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto, il Comune di Riccione informa che il concerto di Cesare Picco - The Köln Concert, in programma alle ore 5:45 di domenica 3 agosto nell’ambito della rassegna Albe in controluce è rinviato a domenica 24 agosto alle ore 6:15, sempre presso la Spiaggia del Sole 86-87.