Riccione, “Rifugio letterario”: gli appuntamenti d’autunno in biblioteca

Tornano gli appuntamenti d’autunno per gli appassionati di lettura alla Biblioteca comunale di Riccione con i progetti culturali “Il Rifugio letterario” e “Rifugio teen” guidati dall’autrice Debora Grossi.

Lunedì 21 ottobre, dalle 17:30 alle 19, l’appuntamento è dedicato ai giovanissimi lettori con il gruppo di lettura “Rifugio teen”. Protagoniste dell’incontro saranno le atmosfere dark dell’autunno e di Halloween con i generi horror e thriller per ragazzi.

L’iniziativa culturale “Rifugio teen” propone una serie di incontri in cui i ragazzi possono confrontarsi sulle loro esperienze di lettura, parlare di libri, storie e personaggi in maniera libera e spontanea, approfondire nuovi linguaggi, scoprire nuovi generi letterari e lasciarsi incuriosire da nuove letture.

Negli incontri passati i giovani lettori si sono confrontati sui generi letterari più diversi: dalla graphic novel ai fumetti e manga, dai libri del mistero al genere romance in tutte le sue sfumature, dal paranormal fantasy romance ai classici e ai romanzi storici. Al termine degli incontri i ragazzi saranno accompagnati nei locali della biblioteca per scegliere le prossime letture. Ogni incontro si chiude con un gioco a tema letterario con in palio un premio sempre nuovo e diverso. I prossimi incontri sono fissati per lunedì 18 novembre e 16 dicembre.

L’appuntamento di martedì 22 ottobre, dalle 21 alle 23, con il tradizionale “Rifugio letterario” sarà dedicato ai sentimenti, alle emozioni e alla sessualità. I lettori si confronteranno sull’opera letteraria della filosofa e divulgatrice Maura Gancitano “Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale”, un saggio sull’educazione sentimentale, e il romanzo erotico “Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere” dello scrittore inglese John Cleland, il primo libro erotico del Settecento. I prossimi incontri con “ Il Rifugio letterario” sono in programma martedì 19 novembre e 17 dicembre alle 21.

Gli incontri de “Il Rifugio letterario” e “Rifugio teen” sono aperti a tutti. In ogni appuntamento saranno presentati gli argomenti e le letture che diventeranno i protagonisti degli incontri successivi. Il progetto nasce con l’intento di promuovere la cultura e la lettura all’interno di un’esperienza divertente e stimolante; per partecipare agli incontri occorre contattare la Biblioteca comunale via e-mail o telefonicamente: biblioteca@comune.riccione.rn.it - tel. 0541 600504.