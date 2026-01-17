Riccione, riecco la prua della barca “Bruna”

Questa mattina, presso la rotonda di viale Torino, è stato svelato il monumento ricostruito della prua della barca “Bruna”, in occasione del 97° anniversario del naufragio del 1929. L’opera, colonna portante della memoria cittadina, è stata completamente recuperata da Geat dopo che l’usura del tempo ne aveva reso necessario il rifacimento.

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, la giunta comunale, il presidente di Geat (che ha curato la ricostruzione del monumento) Fabio Galli, le autorità civili e militari e numerosi cittadini legati al ricordo delle vittime. Un momento di profondo raccoglimento che ha reso omaggio all’equipaggio scomparso durante l’anno del “Nevone” — Secondo Tomassini, Paolo Ceccarelli, Roberto Pronti, Giulio Gennari e Ubaldo Righetti — i cui nomi sono ora scolpiti sulla nuova targa commemorativa.

Con questo intervento, l’amministrazione e la città riaffermano l’importanza delle radici marinare di Riccione, restituendo dignità e decoro a un simbolo che parla di coraggio e appartenenza.