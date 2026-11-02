Riccione, riapre lo Spazio Tondelli tra festa e grandi spettacoli: al via la nuova stagione teatrale

Lo Spazio Tondelli di Riccione ha riaperto ufficialmente le sue porte alla città domenica 1° novembre dopo un importante intervento di riqualificazione. All’inaugurazione, segnata dai saluti della sindaca Daniela Angelini e delle autorità regionali e cittadine, è seguita una giornata di festa culminata con lo spettacolo “Vedo il mondo girare” della compagnia inclusiva Club Alieno insieme all’illustratore francese Hervé Tullet. La serata ha reso omaggio anche alla storia dello stabile, ex Casa del Popolo e negli anni ‘80 iconico centro culturale Casbah, tra performance di illusionismo con Bustric, musica jazz del quartetto di Onorino Tiburzi e dj set. Il rinnovato teatro si appresta ora a far partire la stagione: il debutto sul palco è fissato per martedì 3 novembre con lo spettacolo sold out “Flusso”, interpretato da Lino Guanciale e Gianmarco Saurino, primo di una ricca programmazione che vedrà tra i protagonisti Fausto Paravidino oltre agli appuntamenti speciali del progetto “Nuova scena italiana dal mondo” e alla 28ª edizione del Riccione Ttv Festival.