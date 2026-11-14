Riccione, riapre in anticipo al traffico tutto corso Fratelli Cervi: lavori fermi dall’8 dicembre per le feste

È stata riaperta completamente al traffico, con qualche giorno d’anticipo rispetto al cronoprogramma, la viabilità su corso Fratelli Cervi a Riccione Paese. Da venerdì 13 novembre le auto sono tornate a circolare regolarmente non solo tra viale Sciesa e viale Diaz, ma anche nel tratto successivo fino a viale Ruffini, includendo così l’area di piazza Matteotti.

Il via libera anticipato è stato reso possibile dall’accelerazione nella posa delle nuove pavimentazioni in porfido, tassello centrale dell’intervento di riqualificazione urbana voluto dall’amministrazione comunale. Come già annunciato, il cantiere osserverà poi una pausa durante le festività natalizie, dall’8 dicembre al 6 gennaio, per agevolare lo shopping e il passeggio nel periodo più caldo per il commercio locale, prima di riprendere a inizio 2027.

Il restyling punta a restituire spazio ai pedoni rispettando l’identità storica dell’asse viario. Nei giorni scorsi sono già stati piantumati lungo il viale i nuovi alberi di arancio amaro, mentre nelle prossime fasi arriveranno nuove sedute, portabiciclette per favorire la mobilità dolce, una riorganizzazione dei parcheggi e le predisposizioni interrate utili a ospitare i futuri eventi cittadini.