Riccione, restyling di viale Ceccarini: a settembre il trattamento del travertino e la rimozione del gazebo

Procede a passo spedito, rispettando al millimetro la tabella di marcia, il piano di restyling che sta ridisegnando il volto del nuovo viale Ceccarini. Dopo la pulizia straordinaria dei mesi scorsi, il salotto cittadino si prepara ad affrontare il picco dell’estate con due ulteriori passaggi di pulizia ordinaria prima e dopo Ferragosto. Ma è con l’arrivo dell’autunno che il cantiere entrerà nella sua fase decisiva: a eventi estivi conclusi, la nuova pavimentazione in travertino tra viale Milano e viale Dante sarà sottoposta al trattamento definitivo di sigillatura. Un’operazione fondamentale per proteggere la pietra naturale dai segni del tempo e dalle macchie, programmata fin dall’inizio proprio nei mesi autunnali per sfruttare le temperature più miti necessarie alla corretta penetrazione del prodotto.

A partire dal 15 settembre prenderà poi il via la nuova tranche di cantieri, ampiamente concordata con residenti e commercianti per ridurre al minimo i disagi. I lavori fermeranno le macchine per concentrarsi sul tratto di viale Gramsci (tra viale Ceccarini e viale Corridoni) e sulla riqualificazione dell’area del gazebo, che verrà completamente rimosso per regalare maggiore ariosità allo spazio urbano. In contemporanea si lavorerà nel tratto tra la ferrovia e il vialetto delle stelle, mentre a ottobre partiranno gli ultimi due macro-interventi destinati a completare l’intero asse commerciale e viale Dante entro la primavera del 2027. Come sottolineato dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore Christian Andruccioli, si tratta di un’opera strategica pensata per restituire a cittadini e turisti una città più moderna, accogliente e dal pregio estetico destinato a durare nel tempo.