Riccione, Renzo Rivalta nuovo dirigente ai Lavori Pubblici

L’ingegnere Renzo Rivalta è stato nominato nuovo dirigente del Settore 6 “Lavori pubblici e Infrastrutture” del Comune di Riccione. Rivalta entrerà ufficialmente in servizio a partire da lunedì 3 marzo 2025 e resterà in carica per tre anni, con possibilità di proroga. Inoltre, assumerà il ruolo di responsabile dell’Anagrafe unica stazione appaltante (Rasa) e di referente unico per la comunicazione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola hanno espresso soddisfazione per l’arrivo di Rivalta: “Siamo entusiasti di accogliere l’ingegnere Renzo Rivalta nella squadra del Comune di Riccione. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per la realizzazione dei tanti progetti di riqualificazione urbana che abbiamo avviato e che caratterizzeranno i prossimi anni della nostra città. In un momento così cruciale per il territorio, avere una guida tecnica di alto livello nel settore dei lavori pubblici è un valore aggiunto imprescindibile”.

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel potenziamento delle infrastrutture cittadine, attraverso investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse, in linea con le esigenze della comunità riccionese e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e innovazione urbana.