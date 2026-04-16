Riccione rende omaggio ad Angelo Bergamonti domenica 19 aprile

La cerimonia di commemorazione, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario della scomparsa del pilota, vedrà la presenza, oltre che dei componenti dell’associazione Moto Club Arcione, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Riccione, della famiglia di Angelo Bergamonti, del “Moto Club A. Bergamonti” di Gussola, dei rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana e degli appassionati di motociclismo. La cerimonia sarà un’occasione per ricordare il pilota attraverso discorsi, testimonianze, fotografie e ricordi personali del campione.

Riccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti , uno dei motociclisti italiani più noti negli anni ’60, scomparso tragicamente nel 1971 durante una gara su circuito cittadino. L’Amministrazione comunale invita alla cerimonia di commemorazione organizzata dall’associazione Moto Club Arcione insieme al Moto Club A. Bergamonti di Gussola, in programma domenica 19 aprile sul Lungomare della Repubblica, all’altezza della spiaggia 68, luogo dove avvenne l’incidente, in occasione del 55esimo anniversario della scomparsa del pilota gussolese. Una celebrazione che valorizza anche il patrimonio storico e culturale della città, legato alle corse motociclistiche, parte integrante della tradizione di Riccione.

Angelo Bergamonti, nato a Gussola il 18 marzo 1939, è stato uno dei piloti più promettenti del motociclismo italiano, con numerosi successi, tra cui il titolo di campione italiano nelle cronoscalate e importanti piazzamenti nel Motomondiale. Bergamonti è noto soprattutto per la sua abilità con le moto MV Agusta, con cui vinse il Gran Premio di Spagna nel 1970, nelle classi 350 e 500.

Il 4 aprile 1971, a Riccione, durante una giornata caratterizzata da forte pioggia, nell’ambito della Temporada Romagnola per la classe 350, manifestazione locale inserita nel Campionato italiano e organizzata dal moto club Celeste Berardi, Bergamonti perse la vita al settimo giro in un tragico incidente, mentre era in lotta per la vittoria con Giacomo Agostini, anch’egli in sella a una MV Agusta.

La morte di Bergamonti segnò la fine delle competizioni su circuiti cittadini - gare su strade normalmente aperte al traffico - rappresentando un punto di svolta per le competizioni motociclistiche in Italia.