Riccione rende omaggio ad Angelo Bergamonti domenica 19 aprile

Riccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti negli anni ’60, scomparso tragicamente nel 1971 durante una gara su circuito cittadino. L’Amministrazione comunale invita alla cerimonia di commemorazione organizzata dall’associazione Moto Club Arcione insieme al Moto Club A. Bergamonti di Gussola, in programma domenica 19 aprile sul Lungomare della Repubblica, all’altezza della spiaggia 68, luogo dove avvenne l’incidente, in occasione del 55esimo anniversario della scomparsa del pilota gussolese. Una celebrazione che valorizza anche il patrimonio storico e culturale della città, legato alle corse motociclistiche, parte integrante della tradizione di Riccione.
Alle 11 si terrà la cerimonia di commemorazione presso la stele che lo ricorda, situata sul Lungomare della Repubblica, all’altezza della spiaggia 68, proprio nel punto in cui il pilota perse la vita durante una gara sul circuito cittadino di Riccione il 4 aprile 1971.
La cerimonia di commemorazione, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario della scomparsa del pilota, vedrà la presenza, oltre che dei componenti dell’associazione Moto Club Arcione, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Riccione, della famiglia di Angelo Bergamonti, del “Moto Club A. Bergamonti” di Gussola, dei rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana e degli appassionati di motociclismo. La cerimonia sarà un’occasione per ricordare il pilota attraverso discorsi, testimonianze, fotografie e ricordi personali del campione.