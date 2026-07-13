Riccione, rapina un passante con il coltello e prende a calci i carabinieri

Fine settimana di violenza e paura nella zona Alba a Riccione, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato grazie alla chiamata al 112 da parte di un 50enne, che era appena stato aggredito e minacciato con un coltello all’interno dei giardini. Sotto la minaccia dell’arma, l’uomo è stato costretto a consegnare il proprio smartphone, rimediando anche lievi ferite a una mano durante la colluttazione. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno soccorso la vittima e intercettato il malvivente a poca distanza. Alla vista delle divise, il giovane ha tentato la fuga opponendo una violenta resistenza e sferrando calci contro i carabinieri; per bloccarlo in sicurezza, i militari sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Il telefono è stato recuperato e riconsegnato al proprietario, mentre il 29enne, su disposizione della Procura di Rimini, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.