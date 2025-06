Riccione, rapina giovani turisti e fugge: incastrato dalla maglia del Napoli

Rapinatore tradito dalla maglia del Napoli. È stato riconosciuto dalla maglia della squadra che ha vinto il campionato, il 27enne umbro residente in Lombardia arrestato per rapina dai carabinieri della compagnia di Riccione. Il giovane avrebbe rapinato un gruppo di ragazzini, quattro giovani turisti, alla spiaggia libera antistante piazzale Roma a Riccione.

Il 27enne, già noto ai militari per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona, è stato bloccato dagli operanti poco dopo il fatto, mentre tentava la fuga lungo viale Ceccarini. A consentire l’individuazione del presunto rapinatore è stata la dettagliata descrizione fornita dalle vittime, che oltre a indicare la maglia della squadra del cuore indossata dal 27enne, ne hanno dato precisa descrizione fisica compresa di tatuaggi. Dai primi accertamenti emergeva che l’uomo aveva agito in concorso con complici, in corso di identificazione, tutti giovani verosimilmente di origine straniera. Il gruppo aveva accerchiato i 4 ragazzini in modo inizialmente scherzoso cambiando improvvisamente tono, minacciandoli prima e aggredendoli poi. Mentre l’arrestato li minacciava, i complici provvedevano a perquisirli e derubarli di contanti, un power bank e due collanine, di cui una strappata di dosso. Il 27enne è detenuto in carcere ai Rimini, in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva, tutta recuperata, è stata restituita alle vittime.