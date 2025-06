RICCIONE. Una ragazza è stata investita oggi pomeriggio mentre attraversava le strisce pedonali a Riccione sulla Statale 16 all’altezza del negozio “Riccione in moto” da uno scooter che viaggiava con due persone. La giovane è stata elitrasportata a Cesena. Non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.