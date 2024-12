Riccione, raffica di furti a Fontanelle. Gobbi: «Occorre presidiare»

RICCIONE. Ladri ancora all’opera in città: hanno svaligiato un appartamento in zona Fontanelle, nella notte di domenica, approfittando dell’assenza dei proprietari. Ma si tratterebbe solo della punta dell’iceberg, sarebbero infatti almeno sei i casi verificatisi nell’ultimo periodo. L’episodio più recente è stato riferito ai carabinieri dalla vittima, che poi ha raccontato l’accaduto sui social, con tanto di fotografia della porta-finestra distrutta, prova tangibile di un’irruzione violenta.

I ladri, secondo quanto raccontato, hanno sfondato una finestra rompendo vetri e cerniere per introdursi nell’appartamento. Una volta all’interno, il bottino cercato era sempre lo stesso: oro, soldi e gioielli. La vittima ha voluto condividere l’accaduto non solo per sfogare il proprio disagio, ma anche per mettere in guardia il vicinato: «Non sentirsi sicuri in casa propria è una delle sensazioni più terribili».

Numerosi casi

Questo episodio non sembra essere isolato. La stessa vittima racconta di aver notato, nei tre giorni precedenti al furto, comportamenti sospetti. Ogni sera intorno a mezzanotte e mezza, un gruppo di ragazzi sarebbe solito disturbare la quiete con schiamazzi e bestemmie dalla strada. Racconta poi di un oggetto che venerdì sarebbe stato lanciato contro la sua porta d’ingresso, mentre i colpevoli se la sono data a gambe. «Non so se le due situazioni siano collegate, ma ho ritenuto importante condividere i fatti per mettere in guardia chi vive nei dintorni», ha scritto. La vicenda ha destato preoccupazione in una comunità che già in passato aveva lamentato episodi simili. Fontanelle, infatti, non è nuova a incursioni di ladri che sfruttano il buio e l’apparente tranquillità della zona per colpire. Numerosi sono stati i messaggi di condivisione dell’esperienza, molti infatti hanno subito la medesima brutta esperienza, e tutti sottolineano la necessità di presidiare di più la zona.

Tra gli interventi c’è anche quello del presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, che riscontra la difficile situazione del quartiere Fontanelle: «Soprattutto durante questo periodo di feste, è chiaro che i controlli si concentrino nella zona del centro, ma occorre presidiare anche quartieri meno centrali, ci impegniamo il più possibile per garantire sicurezza in tutta la città».