Riccione. Quattro nuove aiuole con pini d’Aleppo in viale Corridoni

Riccione si prepara a un importante intervento di riqualificazione del verde pubblico in viale Corridoni, con l’obiettivo di coniugare estetica urbana e maggiore sicurezza per i cittadini. Il progetto, curato nell’ambito della manutenzione straordinaria del verde e affidato a GEAT, prevede la creazione di quattro nuove aiuole e la piantumazione di pini d’Aleppo (Pinus halepensis), una specie apprezzata per il suo valore paesaggistico e la notevole capacità di adattamento all’ambiente cittadino.

I lavori si svolgeranno tra il 14 e il 16 maggio e interesseranno aree specificamente individuate nella fase di progettazione. Le nuove aiuole, con una superficie di circa 8 metri quadrati ciascuna, saranno concepite per integrarsi in modo armonioso nel contesto urbano esistente. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla qualità del terreno: ogni aiuola sarà realizzata con una struttura drenante all’avanguardia e un substrato di coltivazione ad alte prestazioni. Questo speciale terriccio sarà composto per l’80-85% da una matrice minerale arricchita con flora microbica e minerali zeolitici, integrata per il 15-20% da compost organico vegetale, con l’aggiunta dell’1-2% di acidi umici e fulvici (derivanti da leonardite), garantendo così le migliori condizioni per la crescita e la vitalità dei nuovi alberi.

L’intervento sarà preceduto, nei giorni 12 e 13 maggio, da un’operazione necessaria ma delicata: l’abbattimento di otto alberature esistenti lungo il viale. Questa decisione è stata presa a seguito di approfondite prove di trazione che hanno evidenziato la non idoneità di tali piante a garantire la stabilità richiesta. La loro rimozione si rende quindi indispensabile per prevenire situazioni di pericolo. L’amministrazione comunale ricorda a tal proposito il grave episodio avvenuto nel luglio 2023 proprio in viale Corridoni, quando il crollo di un grosso pino aveva coinvolto l’area esterna di alcuni esercizi pubblici in pieno giorno, sottolineando l’importanza di interventi preventivi per la sicurezza pubblica.

Durante il periodo dei lavori, la cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che sarà posizionata lungo il tratto interessato dal cantiere. Questo intervento rappresenta un passo avanti nella cura e nel miglioramento del verde urbano di Riccione, con un occhio di riguardo sia all’estetica che alla sicurezza dei suoi spazi pubblici. La scelta del pino d’Aleppo, resistente e dal portamento elegante, contribuirà a definire un nuovo volto per viale Corridoni, in linea con l’impegno della città per un ambiente urbano sempre più vivibile e sicuro.