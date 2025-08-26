Riccione. Quasi pronta la nuova piscina. I cantieri aperti per lo sport del futuro. VIDEO

La seconda tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” si è concentrata sulle nuove infrastrutture sportive. La sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta e ai consiglieri comunali, ha visitato due cantieri chiave: la quinta vasca dello Stadio del Nuoto e l’antistadio del centro sportivo “Italo Nicoletti”.

La nuova piscina da 25 metri

Lo Stadio del Nuoto si arricchisce di una quinta vasca coperta da 25 metri. Finanziato con 4 milioni di euro dal PNRR e 800.000 euro dal Comune, il progetto, del valore di 4,8 milioni di euro, permetterà di ampliare l’offerta di corsi e attività senza interrompere il nuoto libero durante le competizioni. La sua conclusione è prevista per l’inizio del 2026. Inoltre, sono già stati completati gli interventi di efficientamento energetico, grazie a un finanziamento di 700.000 euro.

Il campo in erba sintetica

I lavori di riqualificazione dell’antistadio del Centro sportivo Nicoletti prevedono un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, il rifacimento del sottofondo e l’installazione di un sistema di irrigazione e nuove panchine. L’intervento, del valore di 805.007 euro, è interamente a carico della società concessionaria, la Riccione Calcio 1926. Il nuovo campo, che sarà pronto entro la fine di settembre, servirà il settore giovanile.

La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato l’importanza di questi investimenti, definendoli «un motore di crescita sociale ed economica» per la città. L’assessore allo sport Simone Imola ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare lo sport come elemento centrale per la comunità. I rappresentanti della Riccione Calcio 1926 e della Polisportiva Comunale di Riccione hanno espresso grande soddisfazione per i progetti, che garantiranno strutture moderne e adeguate a sostenere la crescita degli atleti.