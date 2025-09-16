Riccione, quasi completata la nuova scuola di viale Panoramica VIDEO

Un’opera strategica - sottolinea il Comune in una nota - per la comunità che, dopo le enormi difficoltà ereditate, vede ora la luce grazie a un grande sforzo dell’amministrazione comunale. Il progetto ha un importo complessivo di 3.746.000 euro, finanziato in parte con mutui Bei 2018 del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il nuovo edificio scolastico viene realizzato con una moderna struttura in legno, che ne garantirà un’alta prestazione sismica, ed è dotato delle migliori tecnologie per renderlo un edificio a energia quasi zero (nZEB). I lavori, avviati a marzo 2025, si concluderanno a dicembre 2025. L’obiettivo è offrire alla città una scuola all’avanguardia per l’anno scolastico 2026-2027.

La tappa odierna del progetto “Riccione cambia : un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato la sindaca, la giunta, i consiglieri comunali e i giornalisti in viale Panoramica, dove il cantiere della nuova scuola primaria sta per giungere a compimento, mentre procede quello per la sua palestra annessa che sarà terminata entro il 2026.

Un elemento di grande importanza del progetto è il completamento della nuova palestra attrezzata, i cui lavori di rifacimento e sostituzione dei solai sono stati avviati a gennaio e sono ormai in fase avanzata, anche se resteranno alcune lavorazioni da completare nel 2026. Questa struttura annessa non solo arricchirà l’offerta didattica della scuola, ma diventerà un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative di tutta la comunità, offrendo ai giovani spazi adeguati e moderni per la crescita e l’aggregazione.

La nuova scuola primaria, con una superficie di 2.295 metri quadrati, è stata progettata per ospitare le classi oltre a nuovi spazi polifunzionali. Il progetto esecutivo garantisce un ambiente educativo innovativo e sostenibile, in linea con le normative di sicurezza e i requisiti tecnici più recenti. Il completamento della struttura rappresenta un passo decisivo nel piano di rigenerazione urbana della città, che unisce la riqualificazione del territorio all’investimento nel capitale umano più prezioso: i giovani.

Così la sindaca Daniela Angelini: “Il progetto ‘Riccione cambia’ esprime la nostra chiara visione politica: una città che non si ferma, che investe per garantire servizi moderni e di qualità ai suoi cittadini. La nuova scuola Panoramica non è solo un cantiere, ma il simbolo del nostro impegno per il futuro dei nostri bambini e bambine. La costruzione di un polo didattico d’eccellenza, con una struttura sicura e all’avanguardia, è la prova tangibile che ciò che prima era solo sulla carta, anzi un cantiere bloccato e deserto, come lo abbiamo ereditato, ora sta diventando realtà. Stiamo costruendo non solo infrastrutture, ma il futuro di Riccione: un futuro in cui l’istruzione è al centro e i servizi essenziali sono pensati per rispondere in maniera concreta ai bisogni dei nostri concittadini”.