Riccione, quasi completata la nuova scuola di viale Panoramica VIDEO

La tappa odierna del progetto “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato la sindaca, la giunta, i consiglieri comunali e i giornalisti in viale Panoramica, dove il cantiere della nuova scuola primaria sta per giungere a compimento, mentre procede quello per la sua palestra annessa che sarà terminata entro il 2026. Un’opera strategica - sottolinea il Comune in una nota - per la comunità che, dopo le enormi difficoltà ereditate, vede ora la luce grazie a un grande sforzo dell’amministrazione comunale. Il progetto ha un importo complessivo di 3.746.000 euro, finanziato in parte con mutui Bei 2018 del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il nuovo edificio scolastico viene realizzato con una moderna struttura in legno, che ne garantirà un’alta prestazione sismica, ed è dotato delle migliori tecnologie per renderlo un edificio a energia quasi zero (nZEB). I lavori, avviati a marzo 2025, si concluderanno a dicembre 2025. L’obiettivo è offrire alla città una scuola all’avanguardia per l’anno scolastico 2026-2027.